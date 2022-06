Schira: “Con Olivera e Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto operazioni importanti”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Per quanto concerne il Napoli, come si sta muovendo sul mercato il club azzurro? “Il Napoli ha già svolto delle operazioni importanti con il colpo Kvaratskhelia già archiviato e l’ufficialità di Mathias Olivera, calciatore della nazionale uruguaiana. Il discorso più spinoso riguarda le uscite, si tratta di una stagione di transizione per i tanti calciatori in scadenza. Sicuramente il club vivrà un mercato che condurrà la squadra a mutare pelle e alla fine dell’estate bisognerà vedere quanto essa sia effettivamente cambiata, se la rosa si sia effettivamente rinforzata o meno. Vedremo come proseguirà la propria metamorfosi anche in correlazione alle ambizioni rilevanti delle milanesi. Si preannuncia, dunque, una rivoluzione. Kvhvicha può diventare un grande calciatore, è un ragazzo giovane e talentuoso”.