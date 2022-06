Salvione, giornalista: “Koulibaly-Barcellona? Il primo obiettivo è Koundè”

Su Radio Marte, è intervenuto, giornalista, ecco le sue parole: “Mi sento di dover dire che l’umore dei tifosi è sotto i tacchi. Onestamente sarei curioso di capire cosa pensa. Già le sue facce durante la conferenza stampa sono diventate virali, adesso Koulibaly dice non so il mio futuro, stessa cosapiù di là che di qua,ai saluti. Non è una situazione entusiasmante, il presidente dovrà fare qualcosa per risollevare l’umore.aspetta questa assemblea per capire cosa potrà fare. Il primo obiettivo di, ma non si prende per meno di 60 milioni. Hannoche li aspetta. Magari saranno costretti a rinunciare a qualche giocatore tipoche non fa operazioni non ci credo, per questo potrebbe andare su. Il Napoli si augura che la situazione possa raffreddarsi”.