Processo per Blatter e Platini, contestato il reato di truffa per 2 milioni di franchi

PROCESSO – Un anno e 8 mesi di reclusione con sospensione della pena in cambio di una libertà vigilata di 2 anni. Queste sono state le richieste avanzate dai procuratori svizzeri nei confronti di Joseph Blatter e Michel Platini , ex presidenti di Fifa e Uefa . Le Roi dovrebbe inoltre pagare un indennizzo di circa 2,2 milioni di franchi svizzeri. Il processo, iniziato l’8 giugno a Bellinzona , è quello relativo al caso del presunto ingiustificato pagamento di 2 milioni; che l’ex fuoriclasse della Juventus avrebbe ricevuto dalla Federcalcio mondiale nel 2011. Il Tribunale penale federale emetterà la sentenza l’8 luglio, chiudendo almeno il primo capitolo; che ha di fatto messo la parola fine alle carriere dei due dirigenti, che rischiavano fino a 5 anni di carcere.

LE ACCUSE PER TRUFFA

Il pubblico ministero della Confederazione Elvetica contesta a Blatter (86 anni) e Platini (66) il reato di truffa, appropriazione indebita o amministrazione infedele, nonché di falso in documenti. In una lunga requisitoria, il magistrato si è impegnato a smontare la tesi difensiva, secondo cui i 2 milioni sarebbero stati versati in virtù di un “contratto orale” concluso tra i due imputati per un lavoro di consulenza svolto da Platini tra il 1998 e il 2002. Platini, nel frattempo diventato presidente dell’Uefa, presentò quindi ad inizio 2011 una fattura da 2 milioni di franchi svizzeri, firmata da Sepp Blatter e presentata alla Fifa come saldo dello “stipendio”.