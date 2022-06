Primo gol di Deulofeu: lo fa in rovesciata sul social

L ‘accordo con Deulofeu c’è ed è già un’ottima base. Anzi un incentivo a mettere a punto l’accordo con l’Udinese, in rampa di lancio dopo il contatto tra De Laurentiis e Pozzo. Due vecchi amici di calcio ma anche due presidenti attenti a ogni dettaglio, quando c’è da trattare e aggiustare e limare. Fatto sta che Gerard il catalano aspetta novità, notizie di un futuro che il popolo social ha già tinto d’azzurro inondando di messaggi le foto postate dal buen retiro di Ibiza. La capitale delle sue vacanze e della dolce attesa di un figlio in arrivo e di una maglia nuova di zecca da adattare alle sue misure di jolly dell’attacco. Uno che piace già prima di mettersi all’opera: «Vieni da noi», gli scrivono centinaia di tifosi. E lui, nel corso di una specie di botta e risposta inaugurato su Instagram, dopo aver dribblato praticamente tutte le domande di mercato legate a qualsiasi opzione, fa uno strappo alla regola e si pronuncia sul Napoli. Cosa ne pensa, Gerard? «Ho grande rispetto, società top». Parole che in pieno mercato, in un momento definito delicatissimo dai club, valgono un gol in rovesciata.

Fonte: CdS