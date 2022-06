Per il Barca c’è un’alternativa a KK ma è costosisima

Allora, i giorni di Kalidou: l’idea è che il suo futuro non sarà definito troppo tardi, soprattutto perché se dovesse andare via bisognerebbe consegnare al signor Luciano il sostituto nei tempi giusti per registrarne l’inserimento nel gruppo e nei meccanismi difensivi. Oggi, dicevamo, sarà di certo un appuntamento clou: il Barça scoprirà se potrà tornare a investire e soprattutto se vorrà dare seguito all’interesse dimostrato finora a parole. Da Barcellona, tra l’altro, raccontano che per il ruolo si guarda con attenzione anche a Jules Koundé del Siviglia, 23 anni e una clausola rescissoria da 90 milioni; e anzi dicono che sarebbe addirittura l’obiettivo prediletto. Il suo nome, però, è stato accostato soprattutto al Chelsea, altro club a caccia di un centrale insieme con il Psg. Il grande triangolo è questo: e Koulibaly, oltre che al Barcellona, piace proprio ai Blues e ai francesi.

Fonte: CdS