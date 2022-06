Osimhen ha parlato di Spagna, ma le voci non trovano riscontri

«So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere». Queste le parole di Osimhen dal ritiro della Nigeria. Dall’altro lato De Laurentiis ha detto chiaramente che nessuno è incedibile. Ma secondo La Gazzetta dello Sport le richieste spagnole a cui fa riferimento il centravanti non trovano riscontro visto che Real, Atletico e Barcellona si muovono su altre situazioni. Il calciatore, invece, piace in Inghilterra, è nel mirino di Arsenal e Manchester United, ma serviranno 100 milioni di euro per accontentare De Laurentiis che non fa sconti.