Nodi ingarbugliati: con KK nessuno scontro, ma con Fabian…

Nodi ingarbugliati. Ramadani ed il Napoli non si sono incrociati, segno che Koulibaly non ha offerte ma solo scontati corteggiamenti: la strategia degli azzurri è nitida ed è quella di voler aspettare. Se Koulibaly vuole rinnovare, ci si siede a discutere per trovare un’intesa, altrimenti si parte anche con contratto in scadenza. Senza tensioni. Il nodo più pericoloso riguarda Fabian Ruiz con cui il rischio di uno scontro è concreto: gli agenti dello spagnolo sognano l’approdo al Real o all’Atletico Madrid ma al momento non hanno portato richieste. In più, hanno già rifiutato negli ultimi mesi più volte la proposta di prolungare. Se l’obiettivo è di andare a scadenza, ovvero di liberarsi a zero il 30 giugno del 2023, rischiano di farsi male: il ds Giuntoli è stato chiaro, il centrocampista senza rinnovo va ai margini del gruppo. Come è successo con Milik. E anche Spalletti sa che questa sarebbe la decisione della società. Nodi ingarbugliati.

Il Mattino