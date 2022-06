Napoli-Deulofeu, finalmente scendono in campo AdL e Pozzo

Il Napoli e Deulofeu, una trattativa che da tempo è in ballo e soprattutto c’è già l’accordo di massima con il giocatore. Pronto per il jolly d’attacco un contratto di cinque anni (2007), ingaggio fino a 3 milioni e soprattutto il gradimento dell’azzurro del calciatore. Secondo il Corriere dello Sport, ora si attende di limare gli ultimi dettagli tra i due club. La distanza sembra minima, intorno ai 15 e i 18 milioni, ma soprattutto c’è stato il primo contatto telefonico tra i due presidenti Adl e Pozzo. Due persone che si conoscono dai tempi del “Pampa” Sosa e parlano la stessa lingua calcistica e non solo. Si parla di cifre, ma soprattutto di bonus, niente contropartite tecniche. Nonostante che su Deulofeu ci siano Villarreal, Tottanham e Real Sociedad, lo spagnolo vuole l’azzurro, senza contare che tatticamente sarebbe perfetto per Spalletti, visto che può ricoprire più ruoli dell’attacco. Ora non resta che limare alcuni dettagli e poi chiudere l’affare.

La Redazione