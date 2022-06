Mertens ed Ospina, salvo sorprese, ai titoli di coda

Sembra che si sia ai titoli di coda, anche se il mercato è sempre ricco di sorprese. Ma, al momento, pare n on ci siano margini per aprire una nuova trattativa con Mertens. A meno che non sia Dries in persona a chiamare De Laurentiis provando a far cadere la cortina di ferro che c’è tra il Napoli e il suo entourage: ma probabilmente non succederà. Gli 8 milioni lordi chiesti per restare un altro anno (oltre la commissione da 800 mila euro e i bonus) hanno gelato i rapporti. Una proposta-choc che fa calare il sipario sull’avventura di Dries a Napoli. Poi c’è Ospina che partito per la Colombia non ha più cercato contatti: lui è rimasto male per il lungo silenzio del club, non ha gradito la scelta di portarlo in scadenza e di non aver ricevuto offerte di rinnovo nel corso della stagione. Nonostante la maglia da titolare. Da qui la scelta sua. Ma anche il Napoli aveva deciso di cambiare. Punterà tutto su Meret: prima di Dimaro potrebbe arrivare persino l’annuncio del rinnovo.

Il Mattino