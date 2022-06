Martorelli, agente: “Fabian Ruiz sarà messo sul mercato”

Su Radio Marte, è intervenuto Giocondo Martorelli, agente, ecco le sue parole: “Fabian e Politano? Quando hai un giocatore importante come Fabian Ruiz e decide di non rinnovare il contratto, la società fa di tutto per trovargli una collocazione per non perderlo a zero. Se questa volontà dovesse continuare, il ragazzo sarà messo sul mercato come già accaduto in passato con altri giocatori a scadenza. Per quanto riguarda Politano ci sono dei contratti da rispettare, io da tifoso napoletano sarei preoccupato più per Osimhen e Koulibaly. Penso che se andassero via le ambizioni cambierebbero”.