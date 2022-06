Mal di pancia di stagione causa panchina: Politano e Demme

Ci sono i nodi da sciogliere, leggi Ospina, ci sono le patate bollenti, leggi Mertens e Koulibaly, e quelle bollentissime, leggi Fabian Ruiz, poi ci sono i piccoli mal di pancia di stagione, come quello di Politano, infastidito da Spalletti e dalle tante volte che è finito in panchina. Non pare avere grande voglia di lottare per un posto, lo vuole a prescindere. Anche Demme è scontento, un’altra stagione da panchinaro non la vuole vivere. E Osimhen? Sanno tutti che ci vogliono 100 milioni cash, senza inserimento di calciatori. Prendere o lasciare. Non è una clausola ma poco ci manca: perché per meno De Laurentiis non lo manda via. Fa caldo, in questo giugno, ed è evidente che non bisogna avere fretta. I casi tormentati non tolgono il sonno: il Napoli non deve vendere, non ne ha bisogno. Doveva tagliare il monte ingaggio e ci è riuscito. Ora può guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Il Mattino