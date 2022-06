Laudisa: “Osimhen ha tentazioni dalla Premier League”

Carlo Laudisa, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Osimhen ha tentazioni dalla Premier League. E le sue ultime dichiarazioni non fanno che confermarlo pubblicamente. Vedremo cosa succederà, il Napoli chiede più di 100 milioni di euro. In Inghilterra non hanno problemi economici, ma staremo a vedere: l’Arsenal lo segue, ma sono anche su Gabriel Jesus. Sicuramente, c’è una serie di richieste dalla Premier che non possono trascurare la candidatura di Osimhen. Il Napoli si è iniziato già a muovere e sta vedendo cosa può dare un giovane come Broja. Oppure, in Serie A, c’è l’opzione Scamacca: è molto corteggiato, ma il Napoli si è fatto vivo anche con lui. E poi occhio ad altre opzioni relative all’uscita di Petagna, quindi si valuta anche il nome di Simeone. Fabian Ruiz? Lui si sta attrezzando anche per andare a scadenza nel 2023. Al momento non ci sono offerte allettanti e di concreto non si è visto ancora nulla. Mertens? Le sue parole mi sono parse come un’amaro rassegnazione, un addio inevitabile. Le sue richieste non collimano con quelle del Napoli. Koulibaly? Siamo al di là del guado, può succedere di tutto. Lui, a differenza di Fabian, ha delle offerte importanti alle spalle. C’è il rischio che si vada per le lunghe, visto che il Napoli chiede 40 milioni di euro e gli acquirenti sperano di risparmiare. Il PSG va su Skriniar e il Barcellona può permettersi Koulibaly? La Juve può offrire Demiral o Gatti, ma al momento sappiamo che De Laurentiis non accetta contropartite”.