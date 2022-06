Kvaratskeila, prima la Dinamo Batumi e poi finalmente l’azzurro

«Ci vediamo a luglio. La Georgia? Che peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. Il Napoli? In questo momento non posso dire nulla di preciso, però a luglio sarò con loro». Queste le parole di Kvaratskeila, neo acquisto del Napoli, anche se manca il twitter presidenziale, ma che arriverà i primi di Luglio. Infatti il sostituto di Lorenzo Insigne deve ancora scendere in campo con la Dinamo Batumi il 16, 21, il 25 e infine il 29. La sua squadra dovrà affrontare oggi in trasferta il Gagra. A seguire le sfide casalinghe contro il Torpedo Kutaisi (21 Luglio), la Bolnaisi (25) e la Dinamo Tblisi (29). Quindi ancora quattro impegni ufficiali di campionato, prima di vestire la maglia azzurra. Kvaratskeila, come riporta il CdS, si allenerà con la squadra e poi partire l’8 Luglio per il primo ritiro stagionale a Dimaro-Folgarida. In Nations League ha già segnato con la Georgia 3 gol e fornito due assist, insomma un bel biglietto da visita. Le premesse ci sono tutte per far bene e far appassionare la gente partenopea.

La Redazione