Il Verona ha riscattato Simeone, che ora è “all’asta”. Al Napoli farebbe comodo

Giovanni Simeone è stato riscattato dall’Hellas Verona, che però adesso lo ha messo praticamente in vendita per poter monetizzare, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il Cholito ha molti estimatori, in Italia ma anche all’estero, dove piace al Siviglia. In terra nostrana sono interessate a lui sia la Lazio che il Napoli, a cui farebbe comodo in caso di partenza di Petagna.