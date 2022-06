Rumors – Il Cholito Simeone ritorna nel mirino del Napoli

Giovanni Simeone è in procinto di lasciare il Verona. Già in passato il Cholito è stato accostato al Napoli. L’attaccante costa almeno 15 milioni di euro. Il club azzurro non si è fatto ancora avanti in maniera concreta, si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ma visto il dover sopperire a qualche partenza in attacco, non solo Mertens, ma anche Petagna, che interessa molto alla Sampdoria, il Napoli potrebbe aver bisogno di riempire la casella “attaccante” e allora l’ipotesi Simeone potrebbe diventare concreta.