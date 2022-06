Dalla Spagna – Ospina è ancora nei piani del Real Madrid

Con il Napoli è ormai ai saluti. Non si sono stati più contatti dalla fine del campionato ed il suo contratto è in scadenza. Nelle scorse settimane si era parlato, in maniera alquanto continua, di un interesse per lui da parte del Real Madrid. Poi, improvvisamente, David Ospina sembrava essere diventato troppo esperto e le voci dicevano che i blancos volessero adottare una linea verde. Per lui, al momento, diverse ipotesi. Il rinnovo con il Napoli, i rumors su Atalanta, Juventus e Lazio e l’apprezzamento del tecnico Carlo Ancelotti. Sì, infatti, come riporta il quotidiano spagnolo As, l’allenatore di Reggiolo lo vorrebbe ancora al Real. L’alternativa dei madrileni è Gabriel Slonina.