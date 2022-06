CALCIOMERCATO – L’accordo c’è, si attende conferma. In arrivo un jolly per Spalletti

CALCIOMERCATO – L’ accordo con Deulofeu c’è ed è già un’ottima base. Anzi un incentivo a mettere a punto l’accordo con l’Udinese, in rampa di lancio dopo il contatto tra De Laurentiis e Pozzo. La capitale delle sue vacanze e della dolce attesa di un figlio in arrivo e di una maglia nuova di zecca da adattare alle sue misure di jolly dell’attacco. Uno che piace già prima di mettersi all’opera: «Vieni da noi», gli scrivono centinaia di tifosi. E lui, nel corso di una specie di botta e risposta inaugurato su Instagram, dopo aver dribblato praticamente tutte le domande di mercato legate a qualsiasi opzione, fa uno strappo alla regola e si pronuncia sul Napoli. Cosa ne pensa, Gerard? «Ho grande rispetto, società top». Parole che in pieno mercato, in un momento definito delicatissimo dai club, valgono un gol in rovesciata.

Deulofeu ed i vari ruoli che può ricoprire

E allora, un jolly per Spalletti. Sì, perché Deulofeu può fare un po’ tutto e anzi con l’Udinese è riuscito anche a farlo per bene: esterno, seconda punta, trequartista e finanche il falso nueve. Facile intuire il motivo per cui il Napoli abbia deciso di puntare sul suo talento e la sua esperienza di ventottenne con un passato nel Milan, nell’Everton, nel Siviglia e nel Barça. A Udine, però, è tornato in vetrina a furia di gol (13), assist (5) e giocate che hanno ricordato all’Europa che conta il suo valore.

Fonte: CdS