CALCIO FEMMINILE – D. Sabatino (att. Italia): “Le aspettative sono alte, ma possiamo arrivare fino in fondo agli Europei”

Prosegue la preparazione dell’Italia del c.t. Milena Bertolini al Centro Sportivo di Coverciano, in vista degli Europei in Inghilterra che inizieranno il 6 Luglio. Esordio per le azzurre sarà contro la Francia e sono state intervistate il portiere dell’Hellas Verona Francesca Durante e l’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino.

Daniela Sabatino: “Sto bene, anche perché qui a Coverciano si sta bene per forza. Mi sto impegnando tantissimo, perché voglio far parte del gruppo che andrà all’Europeo. Il girone che andremo ad affrontare sarà bello e difficile, e l’esordio con la Francia sarà contro una delle favorite per la vittoria finale nel torneo. Ma credo che anche le altre squadre abbiano paura di noi: io ci metto pure l’Italia nel novero delle Nazionali che possono arrivare fino in fondo alla manifestazione”.

Francesca Durante: “Stiamo lavorando tanto e bene in questi giorni. Le aspettative sono alte, come è giusto che sia. Quello del portiere è un ruolo che si sta evolvendo. E quando sogno un mio gesto tecnico, non immagino una mia bella parata, ma un assist” .

Fonte: figc.it