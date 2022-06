C. Jacomuzzi, dirigente: “I tifosi non possono lamentarsi, abbiamo avuto squadre di alto livello”

A Radio Marte è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente: “I tifosi del Napoli fino ad oggi non possono lamentarsi perché sono sempre state assemblate squadre ad alto livello. Dovete capire che all’inizio nessuno pensava allo scudetto, ma poi ci sono state delle situazioni che hanno fatto credere al sogno poi spezzato dalle sconfitte casalinghe. Credo che sia sempre stato portato un prodotto più che valido. Non ascoltate le voci perché sono i procuratori che fanno i giochini. Il mese di giugno è sempre una questione di giochini che non esistono nel calcio. Non siamo un calcio ricco e quando veniamo a contatto con le realtà esterne, andiamo in difficoltà. I nostri giornali devono vendere”.

Fonte: Radio Marte