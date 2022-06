Broja sa che il Napoli è interessato, ne ha parlato il vice ct dell’Albania

Il Napoli sta sondando il terreno per Armando Broja, attaccante del Chelsea e della nazionale albanese, ed è proprio il vicecommissario tecnico di quest’ultima a parlare di questo interessamento del club partenopeo, come riportato da ilmattino.it.

C’è Armando Broja nella lista di mercato del Napoli, un ventenne su cui puntare forte per il futuro se le condizioni lo permetteranno. «Gli ho chiesto del suo futuro, in questo momento ha diverse opzioni. È a conoscenza che anche il Napoli è interessato», ha spiegato Sergio Porrini, vice commissario tecnico dell’Albania di cui Broja è leader.«In questo momento vuole andare in vacanza e affidare ai suoi agenti il mercato per poi fare la scelta più giusta per il suo futuro» ha continuato Porrini a Radio Kiss Kiss. «Per la sua età ha comunque i mezzi per scardinare le difese avversarie. A lui piace molto girare intorno alla prima punta pur essendo molto alto, è quasi 1.90, ma ha tecnica in velocità. Faccio fatica ad accostarlo a giocatore del passato perché ha sue caratteristiche particolari».