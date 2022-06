Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’idea del Napoli è quella di tenersi Koulibaly per un altro anno, intavolare una trattativa per il rinnovo in questo periodo. Il club è disponibile a fare un’eccezione e derogare sul tetto ingaggi. Il Napoli non svende Koulibaly, chi è interessato deve fare i conti con De Laurentiis, la cui bottega è sempre molto cara”.