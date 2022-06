Il Napoli chiede 25 milioni di euro per Petagna, una cifra elevata e per la quale difficilmente riuscirà a cederlo, stando all’ attuale mercato. Se l’attaccante dovesse partire, comunque, il club azzurro proverà a compiere l’assalto a Broja, punta di proprietà del Chelsea in prestito al Southampton. L’eventuale partenza di Lukaku potrebbe, però, spingere Tuchel a tenere in rosa il giovane attaccante albanese classe ‘2001. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.