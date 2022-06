Vocalelli: “Mertens? Da quello che so ha avuto un contatto con la Roma”

“Luis Alberto? Credo sia un ottimo calciatore, forse non è ideale per il gioco di Sarri ma rimane un ottimo calciatore. Credo che voglia tornare in Spagna, ma una piazza come Napoli sarebbe un’occasione straordinaria, ma con Lotito sappiamo come succede: comprare a prezzo di saldo ma vendere bene. Chiedere 30 milioni è un’esagerazione, è un ottimo giocatore ma alla sua età è una spesa e non un investimento. Sono tanti soldi.

Mertens? Credo che ci sia stato un contatto con la Roma, ma che credo anche che il club abbia preso tempo per capire anche altre operazioni. Mertens è in avanti con l’età, ma io il belga lo prenderei sempre. Ha una dote che è fondamentale nel calcio di oggi, essere eclettico, adattabile: può fare il centravanti, l’esterno o la seconda punta. Importante nel calcio di oggi, ma devi vedere quanto ti costa”.