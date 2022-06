UFFICIALE – Penelope Riboldi dice addio al Pink Sport Bari

Si conclude qui la carriera di Penelope Riboldi con la maglia della Pink Bari. Ad annunciarlo è la stessa sul suo profilo instagram.

10 foto stupende…. Che racchiudono allegria, passione, sacrificio, squadra, dedizione, sofferenza e tutto il mondo che c’è dentro a chi pratica questo sport! Avrei voluto concludere la mia carriera in questo club ma purtroppo come tanti già sapete dopo 20 anni di amore, passione e tanti sacrifici il titolo della Pink Bari verrà venduto alla Ternana. Ringrazio la società, lo staff e tutte le mie compagne, avremmo tutti voluto fare meglio e potevamo fare meglio, siamo partiti a bomba e abbiamo fatto un andata top poi purtroppo ci siamo perse per varie ragioni! Ma ogni anno si impara sempre qualcosa in più da portare nel nostro bagaglio personale. Grazie a tutti vi auguro il meglio Pink Bari.

Nata a Brescia il 2 luglio 1986, la ormai ex numero 27 della Pink, ha collezionato ben 23 presenze e segnato un gol nel campionato cadetto appena terminato. Campionato in cui le biancorosse si sono classificate al decimo posto con 35 punti totalizzati, al pari del Tavagnacco.

Il suo addio è uno dei primi per la squadra pugliese che, come si legge nello stesso addio di Riboldi, cederà il titolo sportivo alla Ternana, squadra che attualmente milita nel girone A della serie C.

Non è dato ancora saperlo, ma è probabile che lei, così come altre calciatrici del team pugliese, potrebbero accasarsi in un altro club geograficamente limitrofo e, se l’Apulia Trani, che attualmente è prima nel campionato di serie C girone C, dovesse riuscire a centrare la promozione in B, chissà che non diventi meta ambita da una buona parte di calciatrici della Pink, Riboldi compresa.

