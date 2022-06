Rossi consiglia il Napoli: “Szalai in Italia diventerebbe importante subito”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il Ct dell’Ungheria Marco Rossi, che ha commentato così il nuovo corso dell’Italia di Mancini: “Mancini sta facendo un grande lavoro nel rifondare la Nazionale, lanciando i giovani e rischiandoli in gare importanti. Serve tempo, però, bisogna aspettarli. I ragazzi sono altalenanti, ci sta: contro di noi hanno fatto bene. Io non la vedrei così grigia come la vogliono vedere. I giovani talenti ci sono, alcuni giocano di più altri meno, ma è una problematica che colpisce anche altre nazioni, non solo l’Italia“. Infine, ha consigliato un acquisto al Napoli, che si mantiene vigile nel caso di addio di Koulibaly: “Attila Szalai erede di Koulibaly? Lo consiglierei, ha un’umiltà eccezionale. In un campionato come quello italiano diventerebbe un calciatore importante in pochissimo tempo. Ha forza e velocità, ha senso del corpo e della posizione. Non ci sono molti difensori con le sue caratteristiche in Europa. Il Napoli farebbe un affare a prendere uno come lui“.

Fonte: Corriere dello Sport