Questione multiproprietà: oggi De Laurentiis in Corte Federale

Multiproprietà, avanti tutta. La battaglia giudiziaria continua. La Corte Federale d’Appello ha fissato per oggi alle 11, quindi dovrebbe essere in corso, l’udienza per discutere il ricorso presentato dall’avvocato Mattia Grassani per conto di Aurelio e Luigi De Laurentiis in qualità di amministratori di Napoli e Bari. La Filmauro proprietaria delle due società non si arrende e prova a ribaltare l’esito del primo grado di giustizia censurando la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Al centro della controversia l’ormai famosa delibera del 30 settembre scorso con cui il consiglio federale ha modificato l’art. 16 bis delle Noif che disciplina la multiproprietà. Una modifica ritenuta un «abuso di potere» avendo «leso i principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».

Fonte: CdS