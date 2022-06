PSG- rivoluzione in panchina, in arrivo l’ex tecnico di Osimhen

Secondo quanto riporta Le Parisien, il PSG avrebbe trovato l’accordo finale con Mauricio Pochettino per risolvere il suo contratto, un anno prima della scadenza naturale dell’accordo. Il tecnico argentino, a cui già da tempo è stato comunicato l’esonero, si separerà dai parigini dopo un anno e mezzo in cui ha vinto una Ligue 1, senza riuscire a sfondare in Champions League. In settimana è previsto l’annuncio, poi il PSG potrà annunciare Galtier come nuovo tecnico.