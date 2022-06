Pavarese: “E’ la prima volta che sento De Laurentiis parlare di scudetto”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi Pavarese

“Le dichiarazioni di De Laurentiis? Se non ricordo male è la prima volta che il presidente si è sbilanciato. Non ha mai fatto cenno ad altro che alla qualificazione alla Champions. Ci ha stupito. Eravamo riusciti a digerire la partenza di Insigne e dovremo farlo anche con Mertens. Probabilmente anche con Koulibaly perché il presidente è stato molto chiaro sul fatto che bisogna abbattere il monte ingaggi. Mertens? Non entro nella questione delle cifre, ma nonostante l’età fa ancora la differenza. È entrato nella storia del Napoli di De Laurentiis e se ci sono delle società in Italia pronte ad accontentarlo, vorrà dire che prenderanno un giocatore di grande livello. Politano? Penso che sarebbe un peccato lasciarlo andare via, ha dimostrato tutto il suo valore. Bisognerà pensarci su più volte prima di privarsi di un giocatore della sua importanza. Koulibaly non ha intenzione di rinnovare. È tra i tre più forti al mondo. Non so se sia il caso di arrivare a farlo partire a parametro zero. Diventa quasi obbligatoria la cessione augurandoci che non avvenga ad un club italiano”.