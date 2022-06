Ostigard-Napoli, la trattativa prosegue ma i club inglesi visionano ancora

C’è voglia di chiudere, senza fretta ma con decisione, per scommettere forte sul futuro. Quello di Leo Ostigard farà rima con Napoli, visto che il club azzurro sta spingendo e limando i dettagli che separano il norvegese dal vestire la maglia azzurra.

Non sono stati solo i sei mesi a Genova a convincere il Napoli, ma anche e soprattutto le potenzialità che il difensore aveva già mostrato in carriera, che fanno il paio con la giovane età. Nonostante gli inserimenti delle ultime ore – il Torino su tutti ma anche altri club inglesi – sembra quella azzurra la pista più forte per completare il pacchetto di Spalletti nel prossimo anno.

