Osimhen e le richieste dall’estero. I tifosi sono rimasti “gelati”, ma AdL non farà sconti

I giocatori quando sono in ritiro, spesso e volentieri parlano a ruota libera, dicendo quello che pensano. Dopo Mertens e la porta praticamente chiusa sul rinnovo con il Napoli, ieri è stato il turno di Osimhen dalla Nigeria. Il bomber del club azzurro ha “gelato” i tifosi non pone limiti alle voci che vengono dall’estero. «Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per affrontare certi argomenti considerando che ora sono con la Nigeria». Le 4 reti e i due assist contro il Sao Tome e Principe, sono un biglietto da visita per chi lo vuole acquistare. Piace all’Arsenal e il Newcastle, quest’ultima aveva offerto a Gennaio 100 milioni, ma spediti al mittente. C’è anche il Bayern Monaco nel caso di addio di Lewandoski. In questo turbinio di voci, come riporta il CdS, c’è una certezza, ovvero il prezzo che ha fissato AdL, precisamente 100 milioni, per meno lui non si siede a trattare. E’ chiaro che sono una cifra enorme e dopo due stagioni ricche di infortuni, sono certamente due aspetti da non sottovalutare, ma frenare le voci non è mai cosa da poco.

La Redazione