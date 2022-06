Napoli, volantini contro De Laurentiis: “Sei tu il mercenario”

Nelle ultime ore per le strade di Napoli è apparso un nuovo volantino contro Aurelio De Laurentiis, firmato dal gruppo dei Vecchi Lions: la locandina di un film intitolato “Le Barzellette” e la scritta “Critichi i giocatori per il vil denaro ma i conti in banca parlano chiaro. Tu sei un lurido mercenario” con allegato anche il risultato netto del Napoli dal 2005 al 2021 e i compensi dei suoi familiari che compongono a maggioranza la struttura societaria. Insomma, la protesta contro De Laurentiis non accenna a placarsi e potrebbe peggiorare nelle prossime settimane.

Fonte: Il Mattino