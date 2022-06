Napoli-Deulofeu, altri passi in avanti verso la chiusura definitiva

Il mercato del Napoli non è legato solo dai rinnovi oppure le eventuali cessioni, ma anche dalle trattative per completare al meglio la rosa. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Gerard Deulofeu, dove da tempo c’è l’accordo di massima con il giocatore. Contratto di 4 anni + opzione per il quinto, ingaggio da 1,9 milioni lordi. Come riporta Tuttosport, anche con l’Udinese ci si avvicina alla cifra per la cessione, 15 milioni che si ci aggiungessero anche i bonus, si arriverebbe a 18 milioni totali. Ora c’è solo da chiudere tra i club e poi anche cedere uno tra Ounas e Politano. Ma il jolly dei friulani è ormai in dirittura d’arrivo.

La Redazione