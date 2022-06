Napoli, 4 nomi per sostituire Koulibaly: Giuntoli resta vigile

Se dovesse arrivare l’offerta giusta per Kalidou Koulibaly, vista la distanza sul rinnovo, il Ds Cristiano Giuntoli non si farà trovare spiazzato ed è a lavoro per restringere il campo dei profili da valutare per sopperire alla partenza del senegalese. In Serie A è in crescita l’interesse per Bremer del Torino, da sempre bottega cara, ma gli occhi sono puntati anche su Marcos Senesi del Feyenoord, disposto a farlo partire per una cifra tra i 15-20 mln. Alternative più economiche e in prospettiva futura sono Jhon Lucumi del Genk, classe ’98 (forte l’interesse dell’Atalanta) e Kim Min-jae, sudcoreano classe ’96 che Giuntoli provò a prendere dal Fenerbahce già a gennaio dopo la partenza di Manolas.

Fonte: calciomercato.com