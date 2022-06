Messaggio di Mertens: “Ora è tempo di pensare solo alle vacanze”

MESSAGIO DI MERTENS – In campo da avversari Dries Mertens e Piotr Zielinski, in un Polonia-Belgio che si è aggiudicato la nazionale dei Diavoli Rossi per l’ultimo turno di Nations League in questa estate. Dopo lo scatto negli spogliatoi con il compagno di club – che potrebbe diventare ex compagno a breve – l’attaccante del Napoli ha poi scritto attraverso i suoi canali social: «Ultima gara di questa stagione. Ora è tempo di pensare solo alle vacanze» le parole di Mertens.

Fonte: mattino.it