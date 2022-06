Mertens, Koulibaly, Fabian: tre divere patate bollenti

Ormai il quesito è: dove andrà a giocare Dries Mertens? Col Napoli sembra essere entrati in un vicolo cieco, senza margini per trattare il rinnovo. Il gelo è totale dopo la richiesta economica del belga e De Laurentiis non ha ritenuto neppure di dover dare una risposta ai legali. In Italia, a 4 milioni netti, non ha mercato mentre all’estero lo cercano in tanti. Deve solo decidere. E Koulibaly? Situazione in stand-by e l’impressione è che qualche aggiornamento potrebbe arrivare dal ritiro in Val di Sole. Per lui, come raccontato, il Napoli non alzerebbe muri davanti all’ipotesi di iniziare il campionato con il contratto in scadenza. Diversa la situazione per Fabian: se non porta il club disposto a pagare 30 milioni, deve firmare il rinnovo. Altrimenti pronto il pugno duro del club. Sulla scia di quello che ha già subito Milik. Gli agenti lo sanno, sono stati avvisati la settimana scorsa, dopo l’ennesimo no alla richiesta di prolungare. Nota lieta: Olivera conferma che l’infortunio lo costringerà a due settimane e mezza di terapie. «Sarò regolamente a Castel Volturno il 4 luglio. Ma devo ammettere che ho avuto paura, per fortuna è stata solo una distorsione».

Il Mattino