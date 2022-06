Mathias Olivera: “Dopo lo spavento, sono più sereno. Cavani e Gargano mi hanno parlato di Napoli”

Il contrasto nel corso di Uruguay-Panama, aveva spaventato non solo i tifosi sudamericani, ma anche il Napoli e i suoi sostenitori. Per fortuna Mathias Olivera sta meglio, anzi, non sono interessati i legamenti. Dopo aver tranquillizzato tutti, come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Getafe ha dato appuntamento per il ritiro di Dimaro-Folgarida dal 9 al 19 Luglio. “Mi sono spaventato molto, ma grazie a Dio è soltanto una distorsione. Il ginocchio è ancora gonfio ma ho tre settimane per riprendermi. Anche a Napoli hanno avuto tanta paura, ma ora sono tutti più tranquilli: sono in contatto costante con lo staff medico. Arriverò in Italia il 4 luglio per vivere questa nuova esperienza: Gargano e Cavani mi hanno raccontato tante cose. Edi mi ha detto quanto i tifosi siano esigenti e quanto diano alla squadra in termini di passione: è una responsabilità molto importante, c’è notevole pressione intorno al club, ma io farò del mio meglio”.

La Redazione