Il Napoli, per la “linea verde”, cerca il partner di Osimhen

Il Napoli e la voglia di rinnovare la squadra, con la politica della “linea verde”, riguarderà tutti i reparti, attacco compreso. L’addio di Insigne, probabilmente anche di Mertens, senza scartare anche Ounas e Politano, su quest’ultimo ci sono Valencia, Fiorentina e anche Milan. In entrata non è un mistero, come conferma anche il Mattino, piace l’attaccante Broja del Chelsea, questa stagione in forza al Southamphton. La novità è che si cercherà il giocatore albanese da affiancare ad Osimhen, vista la differenza fisica del connazionale dell’ex Hysaj. Il prezzo base è 30 milioni.

La Redazione