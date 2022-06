FOTO – Andrea Petagna si allena in città col suo cane

Dopo la vacanza a Miami e Montecarlo, Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è ritornato in città e dubito si è messo al lavoro, come scrive oggi ilmattino.it. Dopo le vacanze tra il Montecarlo e Miami, Andrea Petagna torna a Napoli. Ieri l’attaccante azzurro è rientrato in città, accolto con amore dal cane che lo accompagna nell’avventura azzurra da sempre. E con lui oggi si è già rimesso in moto: Petagna ha caricato dagli account social il video di una corsa di allenamento che è il preludio alla fase di riavvicinamento al ritiro con la squadra di Luciano Spalletti. A fargli compagnia, però, è proprio il cane, che si diverte correndo con lui.