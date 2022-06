Caso Portiere-il Napoli sceglie Meret, rinnovo fino al 2027

Altri cinque anni insieme, perché il Napoli non vuole saperne di lasciar andare altrove Alex Meret. Il portiere italiano non lascia ma raddoppia: è lui il dopo Ospina, con il colombiano che ha il contratto in scadenza tra pochi giorni e finalmente in continuità insperata che si vede all’orizzonte.

Sono tanti i motivi della scelta: sicuramente l’investimento importante fatto su Meret nel 2018 (oltre 20 milioni) e l’età che fa stare tranquilli. Ma anche la qualità che Meret ha fatto vedere quando è andato in campo in questi anni anche in palcoscenico importanti come la Champions. Secondo Sky Sport, salgono le quotazioni di Salvatore Sirigu come vice.

Fonte: Mattino.it