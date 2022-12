CANALE 8 – A. Sacco (dir- ilnapolionline.com): “Gatti? C’è un retroscena che riguarda il mercato invernale del Napoli”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ostigard o Deulofeu? Per una questione di tempistica e di prezzo penso che sia più vicino il norvegese che l’esterno dell’Udinese. A proposito di difensori centrali, noi come sitov eravamo a Bacoli per i dieci anni dalla storica promozione della Carpisa Yamamay e ho saputo che il Napoli è stato ad un passo da Federico Gatti, ma il Frosinone voleva tenerlo fino a fine stagione e alla fine si è accordato con la Juventus anche per la volontà del ragazzo. La sua storia è molo bella, prima di giocare a calcio ha svolto diversi mestieri, prima di debuttare in Nazionale contro l’Inghilterra. Deulofeu? Probabilmente si farà, ma prima bisognerà cedere uno tra Ounas o Politano. Su Luis Vinicio si può dire davvero tanto, lui ha portato alla città un gioco per certi versi irripetibile, sfiorando anche un anno lo scudetto, prima del gol di “core n’grat” Altafini. Infine vorrei fare i complimenti a Scafati che ha conquistato la serie A1 di basket e dopo 14 anni ci saranno due roster campani in massima serie”.

