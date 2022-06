CALCIOMERCATO – Pranzo in corso a Milano tra Inter ed Empoli. Sotto i riflettori, come annunciato, c’è il cartellino di Kristjan Asllani che piace e non poco ai nerazzurri e in passato era stato accostato anche al Napoli. La trattativa è da definire nei dettagli, così come l’eventuale inserimento di una contropartita nell’affare. Nel frattempo, il dialogo va avanti in queste ore.

Fonte: Tuttomercatoweb.