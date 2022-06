CALCIO FEMMINILE – Successo in casa della Lazio del Napoli Under 15

UNDER 15 FEMMINILE: Le azzurre hanno battuto in trasferta la Lazio 3-1 e sono al secondo posto in classifica dietro la Roma nella fase interregionale che porterà alle final eight scudetto. Alle azzurre basterà vincere l’ultima gara contro il Pomigliano per entrare nelle magnifiche 8! Forza Azzurre!

Fonte: Facebook Alessandro Di Martino