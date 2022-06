Bremer si allontana dal Napoli. L’offerta dell’Inter è troppo alta per gli standard azzurri

Sull’interessamento del Napoli per il difensore del Torino, Gleison Bremer, parla il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Per quanto riguarda Koulibaly, sulle sue tracce ci sarebbe il Chelsea? “ Ci sono stati dei segnali in questi giorni, ma non è in atto nessuna trattativa ufficiale. Il Chelsea è alla ricerca di un difensore per sostituire Rudiger, ma siamo solo agli antipodi. Koulibaly andrà via somtantl se dovesse arrivare un’offerta allettante, altrimenti resterà sotto l’ombra del Vesuvio. Il Napoli sicuramente sta sondando e valutando alcuni calciatori. Bremer, tuttavia, ha già un accordo con l’Inter, inoltre l’ingaggio proposto dai nerazzurri è eccessivamente elevato per gli standard del Napoli”.