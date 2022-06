BASKET – Scafati raggiunge la Gevi Napoli in serie A1

Il basket campano potrà contare per la prossima stagione anche di Scafati per il prossimo campionato di serie A1 oltre alla Gevi Napoli. Infatti il roster del presidente Longobardi, dopo aver eliminato ai play-off di Casale Monferrato e Piacenza, ha sconfitto in gara 5 tra le mura amiche Cantù con il punteggio di 73-60. Decisivo Clarke, anzi scatenato, dov’è stato decisivo sotto canestro. Quindi dopo 14 anni la Campania potrà finalmente, come riporta ilmattino.it, riavere due roster in massima serie.

La Redazione