Victor Osimhen: “Il mio futuro? Tutto può succedere ma ora penso a ricaricare le batterie”

Dopo lo 0-10 di ieri pomeriggio e soprattutto le 4 reti personali, la Nigeria e Osimhen proseguono a vele spiegate verso la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. La punta del Napoli, non è un mistero che piace ai club della Premier League non solo, prima su tutti l’Arsenal. I “gunners”, però non stuzzicano l’ex Lille, perchè non giocheranno la prossima Champions League. Ieri ad un t.v. nigeriana Osimhen ha parlato del suo futuro. “Sono felice per questa vittoria, credo che abbiamo a disposizione una squadra con qualità importanti e non vogliamo sbagliare nemmeno una partita quando scendiamo in campo con la Nigeria. Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto”.

La Redazione