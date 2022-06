UFFICIALE – Valeria Pirone lascia l’A.s. Roma

Dopo aver conquistato il secondo posto, vuol dire la Women Champions, l’attaccante Valeria Pirone, lascia l’A.s. Roma. Il club giallorosso, attraverso video e twitter saluta la calciatrice di Ercolano.

Valeria Pirone lascia la Roma.

23 presenze e 11 gol con la nostra maglia ✈️

Grazie per questa stagione in giallorosso e in bocca al lupo per il futuro 👏#ASRomaFemminile pic.twitter.com/7k2kMScbSk

— AS Roma Femminile 🇪🇺 (@ASRomaFemminile) June 14, 2022