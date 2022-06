Triennio 2021-2024, Europa e Conference: decisi i rimborsi

La serie A ha approvato all’unanimità anche per il triennio 2021-24 il contributo spettante alle formazioni partecipanti ad Europa e Conference. La cifra è di 7,5 milioni, quindi 2,5 ciascuna a Lazio, Roma e Fiorentina. Nuovamente rinviata la discussione sull’assegnazione dei diritti tv per l’area Mena. Sul tavolo l’offerta di Abu Dhabi Media, che però ha durata quinquennale. Di qui la scelta, anche se diversi club avrebbero comunque voluto votare già ieri, di attendere la discussione sugli emendamenti della Legge Melandri in questa settimana. Già per lunedì prossimo, dunque, dovrebbe essere convocata una nuova Assemblea, in videoconferenza, visto che nella stessa giornata si terrà anche un Consiglio Federale. A proposito dell’offerta di Abu Dhani Media, l’ad di via Rosellini De Siervo ha ottenuto che nell’eventuale accordo venga inserita una clausola di uscita dopo 3 anni qualora il mercato proponesse condizioni più vantaggiose. La rescissione del contratto avverrebbe dietro il pagamento di una penale da 5 milioni.

Fonte: CdS