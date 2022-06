Tragedia nel calcio – El Salvador, arbitro morto dopo un’aggressione in campo

Sembra assurdo parlare di morti in campo, come se si stesse raccontando un diario di guerra, eppure nel calcio succede anche questo. È scomparso all’età di 63 anni l’arbitro José Arnoldo Amaya dopo essere stato aggredito da giocatori e tifosi nel corso di una partita amatoriale. L’incidente è avvenuto lo scorso week-end durante un match tenutosi presso lo Stadio Toluca di San Salvador: il dramma è avvenuto dopo che Amaya ha ammonito e poi espulso un giocatore il quale ha cominciato a colpirlo anche quando l’arbitro è caduto a terra, come riportato dal Corriere dello Sport. Anche i compagni di squadra hanno partecipato alla vile aggressione, addirittura, anche dei tifosi che hanno fatto invasione in campo. Le autorità non sono ancora riuscite a stabilire la dinamica dell’incidente e stanno ancora cercando i colpevoli. Il “Diario El Salvador” ha riportato che l’arbitro è morto pochi istanti dopo essere arrivato all’ospedale Zacamil.