Savoldi si “guarda”: “Nessun dubbio, è dopo un gol al Milan”

Mattinata speciale perdedicato ai campioni del Napoli, all’interno della stazione Mostra della Cumana. Mister 2 miliardi di lire si è soffermato a lungo sulla banchina delle ferrovia. «Ho pochi dubbi:Devo dire che dei 77 gol che ho segnato con la maglia azzurra non è che me ne ricordi tanti: in realtà proprio non riesco a scordarmi un errore dal dischetto, contro la Roma, in uno stadio pienissimo. Smarcai il portiere ma calciai fuori. E io di rigori ne ho sbagliati davvero pochi in carriera». Savoldi ha ricordato qualche aneddoto legato a Juliano e Bruscolotti, nonché ai suoi allenatori napoletani, ovvero Vinicio, Pesaola e Di Marzio. «quando il calcio era fantasia e divertimento e se passavi la palla indietro la gente ti fischiava…».