Savoldi, ex Napoli: “Sono un grande estimatore di Mertens, ma la società avrà altri piani”

L’ex calciatore del Napoli, Gianluca Savoldi, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, sottolineando in particolare gli ultimi aggiornamenti che riguardano la vicenda Mertens al Napoli. “I modi sono importanti, però alle volte è difficile trovare il modo perfetto per concludere una storia come quella tra Napoli e Mertens.

In questi casi è facile che non si chiuda in una maniera perfetta, bisognerà poi capire cosa si erano detti De Laurentiis e Mertens.

Sono un grande estimatore di Mertens, quindi mi dispiace tanto, ma la società avrà altri piani.

È chiaro che quando mancano determinate figure si crea uno squilibrio nello spogliatoio, però gli anni passano e non si può restare sempre fermi.

Bisogna capire i piani della società, che non ci vengono mai spiegati al 100% e direi anche giustamente”.